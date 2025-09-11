Stader BNBx kaina (BNBX)
+0.05%
-0.33%
+6.25%
+6.25%
Stader BNBx (BNBX) realiojo laiko kaina yra $992.21. Per pastarąsias 24 valandas BNBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 982.85 iki aukščiausios $ 998.29 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNBX kaina yra $ 1,612.2, o žemiausia – $ 17.73.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Stader BNBx rinkos kapitalizacija yra $ 16.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BNBX apyvartoje yra 16.41K vienetų, o bendras kiekis siekia . Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00
Šiandienos Stader BNBx kainos pokytis į USD: $ -3.3724119545183.
Stader BNBx 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +111.8375454760.
Stader BNBx 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +301.5023565950.
Stader BNBx 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +274.4798729179729.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -3.3724119545183
|-0.33%
|30 dienų
|$ +111.8375454760
|+11.27%
|60 dienų
|$ +301.5023565950
|+30.39%
|90 dienų
|$ +274.4798729179729
|+38.24%
Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.
