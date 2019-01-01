Stability (STBL) Tokenomika

Stability (STBL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStability (STBL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Stability (STBL) Informacija

Stability: AI-Driven Asset Management Protocol

Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone.

Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://stability.farm/
Baltoji knyga:
https://stabilitydao.gitbook.io/stability/stability-dao/gems

Stability (STBL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Stability (STBL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 719.40K
$ 719.40K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 10.03M
$ 10.03M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 7.17M
$ 7.17M
Visų laikų rekordas:
$ 0.121797
$ 0.121797
Visų laikų minimumas:
$ 0.055804
$ 0.055804
Dabartinė kaina:
$ 0.071746
$ 0.071746

Stability (STBL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Stability (STBL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STBL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek STBL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate STBL tokenomiką, galite peržiūrėti STBL tokeno kainą realiuoju laiku!

STBL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda STBL? Mūsų STBL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.