Stability kaina (STBL)
+0.00%
+1.79%
+8.02%
+8.02%
Stability (STBL) realiojo laiko kaina yra $0.068812. Per pastarąsias 24 valandas STBL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.066474 iki aukščiausios $ 0.068812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STBL kaina yra $ 0.121797, o žemiausia – $ 0.055804.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STBL per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Stability rinkos kapitalizacija yra $ 690.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STBL apyvartoje yra 10.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.88M
Šiandienos Stability kainos pokytis į USD: $ +0.00120804.
Stability 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0041903342.
Stability 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0041050142.
Stability 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.008696337774240276.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00120804
|+1.79%
|30 dienų
|$ -0.0041903342
|-6.08%
|60 dienų
|$ +0.0041050142
|+5.97%
|90 dienų
|$ +0.008696337774240276
|+14.47%
Stability: AI-Driven Asset Management Protocol Stability revolutionises DeFi by complex profitable yield strategies and utilising AI-driven tools to optimise returns for users across Sonic. Through its unique architecture, Stability rapidly deploys automated asset management solutions, offering seamless portfolio optimisation for everyone. Empowered by smart contracts, Stability employs a set of investment strategies that automatically amplify user rewards across diverse liquidity pools, automated market making projects, and other lucrative yield farming avenues within the DeFi ecosystem.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Stability (STBL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stability (STBL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stability prognozes.
Peržiūrėkite Stability kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Stability (STBL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STBLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.