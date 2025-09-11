Daugiau apie SHR0

SroomAI DAO kaina (SHR0)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHR0 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00161584
$0.00161584$0.00161584
-3.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
SroomAI DAO (SHR0) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:52:44(UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00157667
$ 0.00157667$ 0.00157667
24 val. žemiausia
$ 0.00167275
$ 0.00167275$ 0.00167275
24 val. aukščiausia

$ 0.00157667
$ 0.00157667$ 0.00157667

$ 0.00167275
$ 0.00167275$ 0.00167275

$ 0.02437799
$ 0.02437799$ 0.02437799

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-3.29%

+7.70%

+7.70%

SroomAI DAO (SHR0) realiojo laiko kaina yra $0.00161584. Per pastarąsias 24 valandas SHR0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00157667 iki aukščiausios $ 0.00167275 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHR0 kaina yra $ 0.02437799, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHR0 per pastarąją valandą pasikeitė +1.04%, per 24 valandas – -3.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SroomAI DAO (SHR0) rinkos informacija

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Dabartinė SroomAI DAO rinkos kapitalizacija yra $ 1.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHR0 apyvartoje yra 1.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.78M

SroomAI DAO (SHR0) kainos istorija USD

Šiandienos SroomAI DAO kainos pokytis į USD: $ 0.
SroomAI DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005992772.
SroomAI DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007525100.
SroomAI DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.29%
30 dienų$ -0.0005992772-37.08%
60 dienų$ -0.0007525100-46.57%
90 dienų$ 0--

Kas yra SroomAI DAO (SHR0)

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SroomAI DAO (SHR0) išteklius

Oficiali svetainė

SroomAI DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SroomAI DAO (SHR0) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SroomAI DAO (SHR0) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SroomAI DAO prognozes.

Peržiūrėkite SroomAI DAO kainos prognozę dabar!

SHR0 į vietos valiutas

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika

Supratimas apie SroomAI DAO (SHR0) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHR0išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SroomAI DAO (SHR0)

Kiek SroomAI DAO(SHR0) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHR0 kaina USD valiuta yra 0.00161584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHR0 į USD kaina?
Dabartinė SHR0 kaina USD valiuta yra $ 0.00161584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SroomAI DAO rinkos kapitalizacija?
SHR0 rinkos kapitalizacija yra $ 1.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHR0 apyvartoje?
SHR0 apyvartoje yra 1.10BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHR0 kaina?
SHR0 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02437799USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHR0 kaina?
SHR0 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHR0 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHR0 yra --USD.
Ar SHR0 kaina šiais metais kils?
SHR0 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHR0 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.