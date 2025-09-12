Daugiau apie SQR

SQR Kainos informacija

SQR Baltoji knyga

SQR Oficiali svetainė

SQR Tokenomika

SQR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

sqrFUND logotipas

sqrFUND kaina (SQR)

Neįtraukta į sąrašą

1 SQR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+18.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
sqrFUND (SQR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:02(UTC+8)

sqrFUND (SQR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0037965
$ 0.0037965$ 0.0037965

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+18.01%

+9.04%

+9.04%

sqrFUND (SQR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SQR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQR kaina yra $ 0.0037965, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQR per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +18.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

sqrFUND (SQR) rinkos informacija

$ 61.18K
$ 61.18K$ 61.18K

--
----

$ 61.18K
$ 61.18K$ 61.18K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,945,371.965385
1,099,945,371.965385 1,099,945,371.965385

Dabartinė sqrFUND rinkos kapitalizacija yra $ 61.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SQR apyvartoje yra 1.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 1099945371.965385. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.18K

sqrFUND (SQR) kainos istorija USD

Šiandienos sqrFUND kainos pokytis į USD: $ 0.
sqrFUND 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
sqrFUND 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
sqrFUND 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+18.01%
30 dienų$ 0-34.63%
60 dienų$ 0-38.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra sqrFUND (SQR)

sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

sqrFUND (SQR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

sqrFUND kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos sqrFUND (SQR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų sqrFUND (SQR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes sqrFUND prognozes.

Peržiūrėkite sqrFUND kainos prognozę dabar!

SQR į vietos valiutas

sqrFUND (SQR) Tokenomika

Supratimas apie sqrFUND (SQR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SQRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie sqrFUND (SQR)

Kiek sqrFUND(SQR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SQR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SQR į USD kaina?
Dabartinė SQR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra sqrFUND rinkos kapitalizacija?
SQR rinkos kapitalizacija yra $ 61.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SQR apyvartoje?
SQR apyvartoje yra 1.10BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SQR kaina?
SQR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0037965USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SQR kaina?
SQR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SQR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SQR yra --USD.
Ar SQR kaina šiais metais kils?
SQR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SQR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:58:02(UTC+8)

sqrFUND (SQR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.