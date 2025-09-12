Daugiau apie SPURDO

SPURDO Kainos informacija

SPURDO Oficiali svetainė

SPURDO Tokenomika

SPURDO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SPURDO ON ETH logotipas

SPURDO ON ETH kaina (SPURDO)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPURDO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002803
$0.0002803$0.0002803
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SPURDO ON ETH (SPURDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:51(UTC+8)

SPURDO ON ETH (SPURDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04680185
$ 0.04680185$ 0.04680185

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-0.38%

+1.06%

+1.06%

SPURDO ON ETH (SPURDO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPURDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPURDO kaina yra $ 0.04680185, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPURDO per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPURDO ON ETH (SPURDO) rinkos informacija

$ 280.15K
$ 280.15K$ 280.15K

--
----

$ 280.15K
$ 280.15K$ 280.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė SPURDO ON ETH rinkos kapitalizacija yra $ 280.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPURDO apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 280.15K

SPURDO ON ETH (SPURDO) kainos istorija USD

Šiandienos SPURDO ON ETH kainos pokytis į USD: $ 0.
SPURDO ON ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SPURDO ON ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SPURDO ON ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.38%
30 dienų$ 0-35.86%
60 dienų$ 0+5.66%
90 dienų$ 0--

Kas yra SPURDO ON ETH (SPURDO)

Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SPURDO ON ETH (SPURDO) išteklius

Oficiali svetainė

SPURDO ON ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPURDO ON ETH (SPURDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPURDO ON ETH (SPURDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPURDO ON ETH prognozes.

Peržiūrėkite SPURDO ON ETH kainos prognozę dabar!

SPURDO į vietos valiutas

SPURDO ON ETH (SPURDO) Tokenomika

Supratimas apie SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPURDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPURDO ON ETH (SPURDO)

Kiek SPURDO ON ETH(SPURDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPURDO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPURDO į USD kaina?
Dabartinė SPURDO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPURDO ON ETH rinkos kapitalizacija?
SPURDO rinkos kapitalizacija yra $ 280.15KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPURDO apyvartoje?
SPURDO apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPURDO kaina?
SPURDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04680185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPURDO kaina?
SPURDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPURDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPURDO yra --USD.
Ar SPURDO kaina šiais metais kils?
SPURDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPURDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:51(UTC+8)

SPURDO ON ETH (SPURDO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.