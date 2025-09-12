Daugiau apie SPUNK

SPUNK Kainos informacija

SPUNK Oficiali svetainė

SPUNK Tokenomika

SPUNK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Spunk logotipas

Spunk kaina (SPUNK)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPUNK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Spunk (SPUNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:57:14(UTC+8)

Spunk (SPUNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000345
$ 0.00000345$ 0.00000345
24 val. žemiausia
$ 0.0000035
$ 0.0000035$ 0.0000035
24 val. aukščiausia

$ 0.00000345
$ 0.00000345$ 0.00000345

$ 0.0000035
$ 0.0000035$ 0.0000035

$ 0.00433601
$ 0.00433601$ 0.00433601

$ 0.00000273
$ 0.00000273$ 0.00000273

--

+0.58%

+8.37%

+8.37%

Spunk (SPUNK) realiojo laiko kaina yra $0.0000035. Per pastarąsias 24 valandas SPUNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000345 iki aukščiausios $ 0.0000035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPUNK kaina yra $ 0.00433601, o žemiausia – $ 0.00000273.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPUNK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spunk (SPUNK) rinkos informacija

$ 3.06K
$ 3.06K$ 3.06K

--
----

$ 3.44K
$ 3.44K$ 3.44K

876.16M
876.16M 876.16M

983,008,601.451682
983,008,601.451682 983,008,601.451682

Dabartinė Spunk rinkos kapitalizacija yra $ 3.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPUNK apyvartoje yra 876.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 983008601.451682. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.44K

Spunk (SPUNK) kainos istorija USD

Šiandienos Spunk kainos pokytis į USD: $ 0.
Spunk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008160.
Spunk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000007876.
Spunk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.58%
30 dienų$ +0.0000008160+23.32%
60 dienų$ +0.0000007876+22.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Spunk (SPUNK)

Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Spunk (SPUNK) išteklius

Oficiali svetainė

Spunk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spunk (SPUNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spunk (SPUNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spunk prognozes.

Peržiūrėkite Spunk kainos prognozę dabar!

SPUNK į vietos valiutas

Spunk (SPUNK) Tokenomika

Supratimas apie Spunk (SPUNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPUNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spunk (SPUNK)

Kiek Spunk(SPUNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPUNK kaina USD valiuta yra 0.0000035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPUNK į USD kaina?
Dabartinė SPUNK kaina USD valiuta yra $ 0.0000035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spunk rinkos kapitalizacija?
SPUNK rinkos kapitalizacija yra $ 3.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPUNK apyvartoje?
SPUNK apyvartoje yra 876.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPUNK kaina?
SPUNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00433601USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPUNK kaina?
SPUNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000273USD.
Kokia yra SPUNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPUNK yra --USD.
Ar SPUNK kaina šiais metais kils?
SPUNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPUNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:57:14(UTC+8)

Spunk (SPUNK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.