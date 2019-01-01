Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSpring Staked SUI (SSUI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Spring Staked SUI (SSUI) Informacija

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui.

It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Oficiali svetainė:
https://springsui.com/

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 32.30M
$ 32.30M
Bendra pasiūla:
$ 8.30M
$ 8.30M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 8.30M
$ 8.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 32.30M
$ 32.30M
Visų laikų rekordas:
$ 18.79
$ 18.79
Visų laikų minimumas:
$ 1.75
$ 1.75
Dabartinė kaina:
$ 3.89
$ 3.89

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Spring Staked SUI (SSUI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SSUI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SSUI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SSUI tokenomiką, galite peržiūrėti SSUI tokeno kainą realiuoju laiku!

SSUI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SSUI? Mūsų SSUI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.