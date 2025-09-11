Daugiau apie SPINE

SPINE Kainos informacija

SPINE Baltoji knyga

SPINE Oficiali svetainė

SPINE Tokenomika

SPINE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SpineDAO Token logotipas

SpineDAO Token kaina (SPINE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPINE į USD – tiesioginė kaina:

$0.01220952
$0.01220952$0.01220952
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SpineDAO Token (SPINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:52:21(UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01199568
$ 0.01199568$ 0.01199568
24 val. žemiausia
$ 0.01233823
$ 0.01233823$ 0.01233823
24 val. aukščiausia

$ 0.01199568
$ 0.01199568$ 0.01199568

$ 0.01233823
$ 0.01233823$ 0.01233823

$ 0.01328617
$ 0.01328617$ 0.01328617

$ 0.00570414
$ 0.00570414$ 0.00570414

-0.24%

+0.05%

+9.94%

+9.94%

SpineDAO Token (SPINE) realiojo laiko kaina yra $0.01220952. Per pastarąsias 24 valandas SPINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01199568 iki aukščiausios $ 0.01233823 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPINE kaina yra $ 0.01328617, o žemiausia – $ 0.00570414.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPINE per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SpineDAO Token (SPINE) rinkos informacija

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

--
----

$ 12.19M
$ 12.19M$ 12.19M

297.87M
297.87M 297.87M

999,999,996.9786093
999,999,996.9786093 999,999,996.9786093

Dabartinė SpineDAO Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPINE apyvartoje yra 297.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999996.9786093. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.19M

SpineDAO Token (SPINE) kainos istorija USD

Šiandienos SpineDAO Token kainos pokytis į USD: $ 0.
SpineDAO Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0044791002.
SpineDAO Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0066406211.
SpineDAO Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.05%
30 dienų$ +0.0044791002+36.69%
60 dienų$ +0.0066406211+54.39%
90 dienų$ 0--

Kas yra SpineDAO Token (SPINE)

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SpineDAO Token (SPINE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SpineDAO Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SpineDAO Token (SPINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SpineDAO Token (SPINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SpineDAO Token prognozes.

Peržiūrėkite SpineDAO Token kainos prognozę dabar!

SPINE į vietos valiutas

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomika

Supratimas apie SpineDAO Token (SPINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SpineDAO Token (SPINE)

Kiek SpineDAO Token(SPINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPINE kaina USD valiuta yra 0.01220952USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPINE į USD kaina?
Dabartinė SPINE kaina USD valiuta yra $ 0.01220952. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SpineDAO Token rinkos kapitalizacija?
SPINE rinkos kapitalizacija yra $ 3.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPINE apyvartoje?
SPINE apyvartoje yra 297.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPINE kaina?
SPINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01328617USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPINE kaina?
SPINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00570414USD.
Kokia yra SPINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPINE yra --USD.
Ar SPINE kaina šiais metais kils?
SPINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:52:21(UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.