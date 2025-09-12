Daugiau apie SPIN

Spin It kaina (SPIN)

1 SPIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00348896
0.00%1D
Spin It (SPIN) kainos grafikas realiu laiku
Spin It (SPIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00348857
24 val. žemiausia
$ 0.00348971
24 val. aukščiausia

$ 0.00348857
$ 0.00348971
$ 0.00577706
$ 0.00175638
-0.00%

-0.01%

-0.89%

-0.89%

Spin It (SPIN) realiojo laiko kaina yra $0.00348896. Per pastarąsias 24 valandas SPIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00348857 iki aukščiausios $ 0.00348971 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPIN kaina yra $ 0.00577706, o žemiausia – $ 0.00175638.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spin It (SPIN) rinkos informacija

$ 622.83K
--
$ 3.47M
178.51M
995,499,999.9999999
Dabartinė Spin It rinkos kapitalizacija yra $ 622.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPIN apyvartoje yra 178.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 995499999.9999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.47M

Spin It (SPIN) kainos istorija USD

Šiandienos Spin It kainos pokytis į USD: $ 0.
Spin It 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003600791.
Spin It 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016938492.
Spin It 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000575365978623215.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.01%
30 dienų$ -0.0003600791-10.32%
60 dienų$ +0.0016938492+48.55%
90 dienų$ +0.0000575365978623215+1.68%

Kas yra Spin It (SPIN)

SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Spin It (SPIN) išteklius

Oficiali svetainė

Spin It kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spin It (SPIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spin It (SPIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spin It prognozes.

Peržiūrėkite Spin It kainos prognozę dabar!

SPIN į vietos valiutas

Spin It (SPIN) Tokenomika

Supratimas apie Spin It (SPIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spin It (SPIN)

Kiek Spin It(SPIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPIN kaina USD valiuta yra 0.00348896USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPIN į USD kaina?
Dabartinė SPIN kaina USD valiuta yra $ 0.00348896. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spin It rinkos kapitalizacija?
SPIN rinkos kapitalizacija yra $ 622.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPIN apyvartoje?
SPIN apyvartoje yra 178.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPIN kaina?
SPIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00577706USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPIN kaina?
SPIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00175638USD.
Kokia yra SPIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPIN yra --USD.
Ar SPIN kaina šiais metais kils?
SPIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.