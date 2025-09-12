Daugiau apie SPHERE

Sphere Finance logotipas

Sphere Finance kaina (SPHERE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPHERE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Sphere Finance (SPHERE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:19(UTC+8)

Sphere Finance (SPHERE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363

$ 0
$ 0$ 0

+1.71%

+0.15%

+3.55%

+3.55%

Sphere Finance (SPHERE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPHERE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPHERE kaina yra $ 0.115363, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPHERE per pastarąją valandą pasikeitė +1.71%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sphere Finance (SPHERE) rinkos informacija

$ 365.08K
$ 365.08K$ 365.08K

--
----

$ 426.58K
$ 426.58K$ 426.58K

7.67B
7.67B 7.67B

8,964,103,688.809635
8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Dabartinė Sphere Finance rinkos kapitalizacija yra $ 365.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPHERE apyvartoje yra 7.67B vienetų, o bendras kiekis siekia 8964103688.809635. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 426.58K

Sphere Finance (SPHERE) kainos istorija USD

Šiandienos Sphere Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Sphere Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sphere Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sphere Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.15%
30 dienų$ 0+0.09%
60 dienų$ 0+38.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sphere Finance (SPHERE)

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

Sphere Finance (SPHERE) išteklius

Oficiali svetainė

Sphere Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sphere Finance (SPHERE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sphere Finance (SPHERE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sphere Finance prognozes.

Peržiūrėkite Sphere Finance kainos prognozę dabar!

SPHERE į vietos valiutas

Sphere Finance (SPHERE) Tokenomika

Supratimas apie Sphere Finance (SPHERE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPHEREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sphere Finance (SPHERE)

Kiek Sphere Finance(SPHERE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPHERE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPHERE į USD kaina?
Dabartinė SPHERE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sphere Finance rinkos kapitalizacija?
SPHERE rinkos kapitalizacija yra $ 365.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPHERE apyvartoje?
SPHERE apyvartoje yra 7.67BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPHERE kaina?
SPHERE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.115363USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPHERE kaina?
SPHERE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPHERE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPHERE yra --USD.
Ar SPHERE kaina šiais metais kils?
SPHERE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPHERE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:38:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.