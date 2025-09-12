Daugiau apie SPCTRM

SPCTRM Kainos informacija

SPCTRM Baltoji knyga

SPCTRM Oficiali svetainė

SPCTRM Tokenomika

SPCTRM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Spectrum logotipas

Spectrum kaina (SPCTRM)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPCTRM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Spectrum (SPCTRM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:54(UTC+8)

Spectrum (SPCTRM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.12%

+10.48%

+10.48%

Spectrum (SPCTRM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPCTRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPCTRM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPCTRM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spectrum (SPCTRM) rinkos informacija

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

999.23M
999.23M 999.23M

999,230,996.4878389
999,230,996.4878389 999,230,996.4878389

Dabartinė Spectrum rinkos kapitalizacija yra $ 10.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPCTRM apyvartoje yra 999.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 999230996.4878389. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.45K

Spectrum (SPCTRM) kainos istorija USD

Šiandienos Spectrum kainos pokytis į USD: $ 0.
Spectrum 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spectrum 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spectrum 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.12%
30 dienų$ 0+22.02%
60 dienų$ 0+34.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra Spectrum (SPCTRM)

Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Spectrum (SPCTRM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Spectrum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spectrum (SPCTRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spectrum (SPCTRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spectrum prognozes.

Peržiūrėkite Spectrum kainos prognozę dabar!

SPCTRM į vietos valiutas

Spectrum (SPCTRM) Tokenomika

Supratimas apie Spectrum (SPCTRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPCTRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spectrum (SPCTRM)

Kiek Spectrum(SPCTRM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPCTRM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPCTRM į USD kaina?
Dabartinė SPCTRM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spectrum rinkos kapitalizacija?
SPCTRM rinkos kapitalizacija yra $ 10.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPCTRM apyvartoje?
SPCTRM apyvartoje yra 999.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPCTRM kaina?
SPCTRM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPCTRM kaina?
SPCTRM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPCTRM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPCTRM yra --USD.
Ar SPCTRM kaina šiais metais kils?
SPCTRM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPCTRM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:54(UTC+8)

Spectrum (SPCTRM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.