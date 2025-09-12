Spare Parts Universe kaina (SPU)
-0.66%
+1.82%
+36.91%
+36.91%
Spare Parts Universe (SPU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPU per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – +1.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Spare Parts Universe rinkos kapitalizacija yra $ 244.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 244.04K
Šiandienos Spare Parts Universe kainos pokytis į USD: $ 0.
Spare Parts Universe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spare Parts Universe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spare Parts Universe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.82%
|30 dienų
|$ 0
|+81.89%
|60 dienų
|$ 0
|+180.69%
|90 dienų
|$ 0
|--
Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations
