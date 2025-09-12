Daugiau apie SHAKE

SHAKE Kainos informacija

SHAKE Oficiali svetainė

SHAKE Tokenomika

SHAKE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Spaceswap SHAKE logotipas

Spaceswap SHAKE kaina (SHAKE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHAKE į USD – tiesioginė kaina:

$9.35
$9.35$9.35
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Spaceswap SHAKE (SHAKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:34(UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.32
$ 9.32$ 9.32
24 val. žemiausia
$ 9.42
$ 9.42$ 9.42
24 val. aukščiausia

$ 9.32
$ 9.32$ 9.32

$ 9.42
$ 9.42$ 9.42

$ 16,629.7
$ 16,629.7$ 16,629.7

$ 6.56
$ 6.56$ 6.56

--

-0.25%

+3.32%

+3.32%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) realiojo laiko kaina yra $9.35. Per pastarąsias 24 valandas SHAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.32 iki aukščiausios $ 9.42 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHAKE kaina yra $ 16,629.7, o žemiausia – $ 6.56.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHAKE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) rinkos informacija

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

759.00
759.00 759.00

759.0
759.0 759.0

Dabartinė Spaceswap SHAKE rinkos kapitalizacija yra $ 7.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHAKE apyvartoje yra 759.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 759.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.10K

Spaceswap SHAKE (SHAKE) kainos istorija USD

Šiandienos Spaceswap SHAKE kainos pokytis į USD: $ -0.023489255664723.
Spaceswap SHAKE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4.2031793650.
Spaceswap SHAKE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -7.5733906050.
Spaceswap SHAKE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -4.620269232426444.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.023489255664723-0.25%
30 dienų$ -4.2031793650-44.95%
60 dienų$ -7.5733906050-80.99%
90 dienų$ -4.620269232426444-33.07%

Kas yra Spaceswap SHAKE (SHAKE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Spaceswap SHAKE (SHAKE) išteklius

Oficiali svetainė

Spaceswap SHAKE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spaceswap SHAKE (SHAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spaceswap SHAKE (SHAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spaceswap SHAKE prognozes.

Peržiūrėkite Spaceswap SHAKE kainos prognozę dabar!

SHAKE į vietos valiutas

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Tokenomika

Supratimas apie Spaceswap SHAKE (SHAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Kiek Spaceswap SHAKE(SHAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHAKE kaina USD valiuta yra 9.35USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHAKE į USD kaina?
Dabartinė SHAKE kaina USD valiuta yra $ 9.35. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spaceswap SHAKE rinkos kapitalizacija?
SHAKE rinkos kapitalizacija yra $ 7.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHAKE apyvartoje?
SHAKE apyvartoje yra 759.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHAKE kaina?
SHAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16,629.7USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHAKE kaina?
SHAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 6.56USD.
Kokia yra SHAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHAKE yra --USD.
Ar SHAKE kaina šiais metais kils?
SHAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:34(UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.