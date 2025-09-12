Daugiau apie MILK2

Spaceswap MILK2 logotipas

Spaceswap MILK2 kaina (MILK2)

Neįtraukta į sąrašą

1 MILK2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00190515
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Spaceswap MILK2 (MILK2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:28:29(UTC+8)

Spaceswap MILK2 (MILK2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00188303
24 val. žemiausia
$ 0.00190314
24 val. aukščiausia

$ 0.00188303
$ 0.00190314
$ 5.2
$ 0.00118828
+0.23%

+0.59%

+7.52%

+7.52%

Spaceswap MILK2 (MILK2) realiojo laiko kaina yra $0.00190515. Per pastarąsias 24 valandas MILK2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00188303 iki aukščiausios $ 0.00190314 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MILK2 kaina yra $ 5.2, o žemiausia – $ 0.00118828.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MILK2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spaceswap MILK2 (MILK2) rinkos informacija

$ 42.62K
--
$ 42.62K
22.41M
22,410,064.47360896
Dabartinė Spaceswap MILK2 rinkos kapitalizacija yra $ 42.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MILK2 apyvartoje yra 22.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 22410064.47360896. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.62K

Spaceswap MILK2 (MILK2) kainos istorija USD

Šiandienos Spaceswap MILK2 kainos pokytis į USD: $ 0.
Spaceswap MILK2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001001758.
Spaceswap MILK2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001072083.
Spaceswap MILK2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002024408790599849.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.59%
30 dienų$ -0.0001001758-5.25%
60 dienų$ -0.0001072083-5.62%
90 dienų$ +0.0002024408790599849+11.89%

Kas yra Spaceswap MILK2 (MILK2)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Spaceswap MILK2 (MILK2) išteklius

Oficiali svetainė

Spaceswap MILK2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spaceswap MILK2 (MILK2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spaceswap MILK2 (MILK2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spaceswap MILK2 prognozes.

Peržiūrėkite Spaceswap MILK2 kainos prognozę dabar!

MILK2 į vietos valiutas

Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomika

Supratimas apie Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MILK2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spaceswap MILK2 (MILK2)

Kiek Spaceswap MILK2(MILK2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MILK2 kaina USD valiuta yra 0.00190515USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MILK2 į USD kaina?
Dabartinė MILK2 kaina USD valiuta yra $ 0.00190515. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spaceswap MILK2 rinkos kapitalizacija?
MILK2 rinkos kapitalizacija yra $ 42.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MILK2 apyvartoje?
MILK2 apyvartoje yra 22.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MILK2 kaina?
MILK2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.2USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MILK2 kaina?
MILK2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00118828USD.
Kokia yra MILK2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MILK2 yra --USD.
Ar MILK2 kaina šiais metais kils?
MILK2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MILK2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:28:29(UTC+8)

