Daugiau apie SOR

SOR Kainos informacija

SOR Oficiali svetainė

SOR Tokenomika

SOR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sorra logotipas

Sorra kaina (SOR)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011697
$0.00011697$0.00011697
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Sorra (SOR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:27(UTC+8)

Sorra (SOR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02145654
$ 0.02145654$ 0.02145654

$ 0.00004445
$ 0.00004445$ 0.00004445

--

--

0.00%

0.00%

Sorra (SOR) realiojo laiko kaina yra $0.00011697. Per pastarąsias 24 valandas SOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOR kaina yra $ 0.02145654, o žemiausia – $ 0.00004445.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sorra (SOR) rinkos informacija

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

--
----

$ 11.70K
$ 11.70K$ 11.70K

77.45M
77.45M 77.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Sorra rinkos kapitalizacija yra $ 9.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOR apyvartoje yra 77.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.70K

Sorra (SOR) kainos istorija USD

Šiandienos Sorra kainos pokytis į USD: $ 0.
Sorra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000044850.
Sorra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000514970.
Sorra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000044850+3.83%
60 dienų$ +0.0000514970+44.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sorra (SOR)

Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Sorra (SOR) išteklius

Oficiali svetainė

Sorra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sorra (SOR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sorra (SOR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sorra prognozes.

Peržiūrėkite Sorra kainos prognozę dabar!

SOR į vietos valiutas

Sorra (SOR) Tokenomika

Supratimas apie Sorra (SOR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SORišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sorra (SOR)

Kiek Sorra(SOR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOR kaina USD valiuta yra 0.00011697USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOR į USD kaina?
Dabartinė SOR kaina USD valiuta yra $ 0.00011697. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sorra rinkos kapitalizacija?
SOR rinkos kapitalizacija yra $ 9.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOR apyvartoje?
SOR apyvartoje yra 77.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOR kaina?
SOR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02145654USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOR kaina?
SOR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004445USD.
Kokia yra SOR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOR yra --USD.
Ar SOR kaina šiais metais kils?
SOR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:27(UTC+8)

Sorra (SOR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.