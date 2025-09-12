Daugiau apie YARD

YARD Kainos informacija

YARD Oficiali svetainė

YARD Tokenomika

YARD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Solyard Finance logotipas

Solyard Finance kaina (YARD)

Neįtraukta į sąrašą

1 YARD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Solyard Finance (YARD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:06(UTC+8)

Solyard Finance (YARD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.094152
$ 0.094152$ 0.094152

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.35%

+1.35%

Solyard Finance (YARD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YARD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YARD kaina yra $ 0.094152, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YARD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solyard Finance (YARD) rinkos informacija

$ 513.68
$ 513.68$ 513.68

--
----

$ 7.09K
$ 7.09K$ 7.09K

72.50M
72.50M 72.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Solyard Finance rinkos kapitalizacija yra $ 513.68, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YARD apyvartoje yra 72.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.09K

Solyard Finance (YARD) kainos istorija USD

Šiandienos Solyard Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Solyard Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solyard Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solyard Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-84.59%
60 dienų$ 0-85.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra Solyard Finance (YARD)

Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Solyard Finance (YARD) išteklius

Oficiali svetainė

Solyard Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solyard Finance (YARD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solyard Finance (YARD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solyard Finance prognozes.

Peržiūrėkite Solyard Finance kainos prognozę dabar!

YARD į vietos valiutas

Solyard Finance (YARD) Tokenomika

Supratimas apie Solyard Finance (YARD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YARDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solyard Finance (YARD)

Kiek Solyard Finance(YARD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YARD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YARD į USD kaina?
Dabartinė YARD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solyard Finance rinkos kapitalizacija?
YARD rinkos kapitalizacija yra $ 513.68USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YARD apyvartoje?
YARD apyvartoje yra 72.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YARD kaina?
YARD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.094152USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YARD kaina?
YARD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YARD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YARD yra --USD.
Ar YARD kaina šiais metais kils?
YARD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YARD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:56:06(UTC+8)

Solyard Finance (YARD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.