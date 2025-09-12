SOLY AI kaina (SOLY)
SOLY AI (SOLY) realiojo laiko kaina yra $0.00002394. Per pastarąsias 24 valandas SOLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002339 iki aukščiausios $ 0.0000241 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLY kaina yra $ 0.00117082, o žemiausia – $ 0.00001207.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLY per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SOLY AI rinkos kapitalizacija yra $ 23.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLY apyvartoje yra 999.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 999115316.189286. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.92K
Šiandienos SOLY AI kainos pokytis į USD: $ 0.
SOLY AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000003814.
SOLY AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000109849.
SOLY AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000010449278878838359.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.65%
|30 dienų
|$ -0.0000003814
|-1.59%
|60 dienų
|$ -0.0000109849
|-45.88%
|90 dienų
|$ +0.000010449278878838359
|+77.46%
The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.
