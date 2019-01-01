SolPod (SOLPOD) Tokenomika
SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders.
Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens.
The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.
SolPod (SOLPOD) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SolPod (SOLPOD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SolPod (SOLPOD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SolPod (SOLPOD) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOLPOD tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SOLPOD tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SOLPOD tokenomiką, galite peržiūrėti SOLPOD tokeno kainą realiuoju laiku!
