SolanaHub staked SOL logotipas

SolanaHub staked SOL kaina (HUBSOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 HUBSOL į USD – tiesioginė kaina:

$255.64
$255.64$255.64
+1.10%1D
mexc
USD
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kainos grafikas realiu laiku
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 249.21
$ 249.21$ 249.21
24 val. žemiausia
$ 258.47
$ 258.47$ 258.47
24 val. aukščiausia

$ 249.21
$ 249.21$ 249.21

$ 258.47
$ 258.47$ 258.47

$ 312.07
$ 312.07$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11$ 106.11

-0.70%

+1.14%

+8.90%

+8.90%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) realiojo laiko kaina yra $255.26. Per pastarąsias 24 valandas HUBSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 249.21 iki aukščiausios $ 258.47 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUBSOL kaina yra $ 312.07, o žemiausia – $ 106.11.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUBSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – +1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) rinkos informacija

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

--
----

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

14.17K
14.17K 14.17K

14,168.346670435
14,168.346670435 14,168.346670435

Dabartinė SolanaHub staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 3.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUBSOL apyvartoje yra 14.17K vienetų, o bendras kiekis siekia 14168.346670435. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) kainos istorija USD

Šiandienos SolanaHub staked SOL kainos pokytis į USD: $ +2.87.
SolanaHub staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +71.7417674620.
SolanaHub staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +103.8241716140.
SolanaHub staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +92.91782461845444.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.87+1.14%
30 dienų$ +71.7417674620+28.11%
60 dienų$ +103.8241716140+40.67%
90 dienų$ +92.91782461845444+57.24%

Kas yra SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) išteklius

Oficiali svetainė

SolanaHub staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolanaHub staked SOL (HUBSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolanaHub staked SOL (HUBSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolanaHub staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite SolanaHub staked SOL kainos prognozę dabar!

HUBSOL į vietos valiutas

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika

Supratimas apie SolanaHub staked SOL (HUBSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUBSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Kiek SolanaHub staked SOL(HUBSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUBSOL kaina USD valiuta yra 255.26USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUBSOL į USD kaina?
Dabartinė HUBSOL kaina USD valiuta yra $ 255.26. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolanaHub staked SOL rinkos kapitalizacija?
HUBSOL rinkos kapitalizacija yra $ 3.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUBSOL apyvartoje?
HUBSOL apyvartoje yra 14.17KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUBSOL kaina?
HUBSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 312.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUBSOL kaina?
HUBSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 106.11USD.
Kokia yra HUBSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUBSOL yra --USD.
Ar HUBSOL kaina šiais metais kils?
HUBSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUBSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.