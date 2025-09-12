Solana Money Glitch kaina (SMG)
Solana Money Glitch (SMG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SMG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMG kaina yra $ 0.005737, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMG per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -3.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Solana Money Glitch rinkos kapitalizacija yra $ 14.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMG apyvartoje yra 775.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 775902162.324649. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.62K
Šiandienos Solana Money Glitch kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.52%
|30 dienų
|$ 0
|+24.50%
|60 dienų
|$ 0
|-32.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.
