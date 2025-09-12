Daugiau apie SMG

Solana Money Glitch logotipas

Solana Money Glitch kaina (SMG)

Neįtraukta į sąrašą

1 SMG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-3.50%1D
USD
Solana Money Glitch (SMG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:26:45(UTC+8)

Solana Money Glitch (SMG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005737
$ 0.005737$ 0.005737

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-3.52%

-13.25%

-13.25%

Solana Money Glitch (SMG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SMG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMG kaina yra $ 0.005737, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMG per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -3.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solana Money Glitch (SMG) rinkos informacija

$ 14.62K
$ 14.62K$ 14.62K

--
----

$ 14.62K
$ 14.62K$ 14.62K

775.90M
775.90M 775.90M

775,902,162.324649
775,902,162.324649 775,902,162.324649

Dabartinė Solana Money Glitch rinkos kapitalizacija yra $ 14.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMG apyvartoje yra 775.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 775902162.324649. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.62K

Solana Money Glitch (SMG) kainos istorija USD

Šiandienos Solana Money Glitch kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Solana Money Glitch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.52%
30 dienų$ 0+24.50%
60 dienų$ 0-32.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra Solana Money Glitch (SMG)

Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.

Solana Money Glitch (SMG) išteklius

Oficiali svetainė

Solana Money Glitch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solana Money Glitch (SMG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana Money Glitch (SMG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana Money Glitch prognozes.

Peržiūrėkite Solana Money Glitch kainos prognozę dabar!

SMG į vietos valiutas

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomika

Supratimas apie Solana Money Glitch (SMG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solana Money Glitch (SMG)

Kiek Solana Money Glitch(SMG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMG į USD kaina?
Dabartinė SMG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solana Money Glitch rinkos kapitalizacija?
SMG rinkos kapitalizacija yra $ 14.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMG apyvartoje?
SMG apyvartoje yra 775.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMG kaina?
SMG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.005737USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMG kaina?
SMG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SMG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMG yra --USD.
Ar SMG kaina šiais metais kils?
SMG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:26:45(UTC+8)

