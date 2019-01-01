Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika
Solana Mascot (LUMIO) Informacija
Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨
🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags.
💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy.
🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world.
Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars
Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Solana Mascot (LUMIO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solana Mascot (LUMIO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LUMIO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LUMIO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LUMIO tokenomiką, galite peržiūrėti LUMIO tokeno kainą realiuoju laiku!
LUMIO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda LUMIO? Mūsų LUMIO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
