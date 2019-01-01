Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika

Solana Mascot (LUMIO) Informacija

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨

🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags.

💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy.

🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world.

Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

https://solanamascot.com/

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Solana Mascot (LUMIO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.75K
$ 40.75K
Bendra pasiūla:
$ 999.75M
$ 999.75M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.75M
$ 999.75M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 40.75K
$ 40.75K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00270052
$ 0.00270052
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solana Mascot (LUMIO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LUMIO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LUMIO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LUMIO tokenomiką, galite peržiūrėti LUMIO tokeno kainą realiuoju laiku!

LUMIO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LUMIO? Mūsų LUMIO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.