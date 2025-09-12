Daugiau apie SOLI

Solana Ecosystem Index kaina (SOLI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLI į USD – tiesioginė kaina:

$7.02
$7.02$7.02
+0.30%1D
mexc
USD
Solana Ecosystem Index (SOLI) kainos grafikas realiu laiku
Solana Ecosystem Index (SOLI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6.94
$ 6.94$ 6.94
24 val. žemiausia
$ 7.06
$ 7.06$ 7.06
24 val. aukščiausia

$ 6.94
$ 6.94$ 6.94

$ 7.06
$ 7.06$ 7.06

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228

--

+0.34%

+2.46%

+2.46%

Solana Ecosystem Index (SOLI) realiojo laiko kaina yra $7.02. Per pastarąsias 24 valandas SOLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.94 iki aukščiausios $ 7.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLI kaina yra $ 15.31, o žemiausia – $ 0.03897228.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solana Ecosystem Index (SOLI) rinkos informacija

$ 876.50K
$ 876.50K$ 876.50K

--
----

$ 876.50K
$ 876.50K$ 876.50K

124.89K
124.89K 124.89K

124,890.13669
124,890.13669 124,890.13669

Dabartinė Solana Ecosystem Index rinkos kapitalizacija yra $ 876.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLI apyvartoje yra 124.89K vienetų, o bendras kiekis siekia 124890.13669. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 876.50K

Solana Ecosystem Index (SOLI) kainos istorija USD

Šiandienos Solana Ecosystem Index kainos pokytis į USD: $ +0.02351455.
Solana Ecosystem Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.4738938420.
Solana Ecosystem Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.1020332960.
Solana Ecosystem Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.7850887058092115.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02351455+0.34%
30 dienų$ +6.4738938420+92.22%
60 dienų$ +1.1020332960+15.70%
90 dienų$ +1.7850887058092115+34.10%

Kas yra Solana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Solana Ecosystem Index (SOLI) išteklius

Oficiali svetainė

Solana Ecosystem Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solana Ecosystem Index (SOLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana Ecosystem Index (SOLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana Ecosystem Index prognozes.

Peržiūrėkite Solana Ecosystem Index kainos prognozę dabar!

SOLI į vietos valiutas

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika

Supratimas apie Solana Ecosystem Index (SOLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solana Ecosystem Index (SOLI)

Kiek Solana Ecosystem Index(SOLI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLI kaina USD valiuta yra 7.02USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLI į USD kaina?
Dabartinė SOLI kaina USD valiuta yra $ 7.02. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solana Ecosystem Index rinkos kapitalizacija?
SOLI rinkos kapitalizacija yra $ 876.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLI apyvartoje?
SOLI apyvartoje yra 124.89KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLI kaina?
SOLI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLI kaina?
SOLI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03897228USD.
Kokia yra SOLI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLI yra --USD.
Ar SOLI kaina šiais metais kils?
SOLI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Solana Ecosystem Index (SOLI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.