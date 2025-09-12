Solana Ecosystem Index kaina (SOLI)
+0.34%
+2.46%
+2.46%
Solana Ecosystem Index (SOLI) realiojo laiko kaina yra $7.02. Per pastarąsias 24 valandas SOLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.94 iki aukščiausios $ 7.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLI kaina yra $ 15.31, o žemiausia – $ 0.03897228.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Solana Ecosystem Index rinkos kapitalizacija yra $ 876.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLI apyvartoje yra 124.89K vienetų, o bendras kiekis siekia 124890.13669. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 876.50K
Šiandienos Solana Ecosystem Index kainos pokytis į USD: $ +0.02351455.
Solana Ecosystem Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.4738938420.
Solana Ecosystem Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.1020332960.
Solana Ecosystem Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.7850887058092115.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.02351455
|+0.34%
|30 dienų
|$ +6.4738938420
|+92.22%
|60 dienų
|$ +1.1020332960
|+15.70%
|90 dienų
|$ +1.7850887058092115
|+34.10%
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.