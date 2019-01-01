SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSOL Roulette (ROULETTE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SOL Roulette (ROULETTE) Informacija

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

https://www.solroulette.money

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SOL Roulette (ROULETTE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.34K
$ 3.34K$ 3.34K
Bendra pasiūla:
$ 926.56M
$ 926.56M$ 926.56M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 926.56M
$ 926.56M$ 926.56M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.34K
$ 3.34K$ 3.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SOL Roulette (ROULETTE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ROULETTE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ROULETTE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ROULETTE tokenomiką, galite peržiūrėti ROULETTE tokeno kainą realiuoju laiku!

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.