SOL Roulette kaina (ROULETTE)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
SOL Roulette (ROULETTE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:55:04(UTC+8)

SOL Roulette (ROULETTE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.06%

-3.06%

SOL Roulette (ROULETTE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ROULETTE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROULETTE kaina yra $ 0.00128408, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROULETTE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -3.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SOL Roulette (ROULETTE) rinkos informacija

$ 3.34K
$ 3.34K$ 3.34K

--
----

$ 3.34K
$ 3.34K$ 3.34K

926.56M
926.56M 926.56M

926,564,415.1353081
926,564,415.1353081 926,564,415.1353081

Dabartinė SOL Roulette rinkos kapitalizacija yra $ 3.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROULETTE apyvartoje yra 926.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 926564415.1353081. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.34K

SOL Roulette (ROULETTE) kainos istorija USD

Šiandienos SOL Roulette kainos pokytis į USD: $ 0.
SOL Roulette 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SOL Roulette 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SOL Roulette 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-5.85%
60 dienų$ 0+31.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra SOL Roulette (ROULETTE)

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

SOL Roulette kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SOL Roulette (ROULETTE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SOL Roulette (ROULETTE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SOL Roulette prognozes.

Peržiūrėkite SOL Roulette kainos prognozę dabar!

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika

Supratimas apie SOL Roulette (ROULETTE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROULETTEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SOL Roulette (ROULETTE)

Kiek SOL Roulette(ROULETTE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROULETTE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROULETTE į USD kaina?
Dabartinė ROULETTE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SOL Roulette rinkos kapitalizacija?
ROULETTE rinkos kapitalizacija yra $ 3.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROULETTE apyvartoje?
ROULETTE apyvartoje yra 926.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROULETTE kaina?
ROULETTE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00128408USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROULETTE kaina?
ROULETTE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ROULETTE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROULETTE yra --USD.
Ar ROULETTE kaina šiais metais kils?
ROULETTE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROULETTE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:55:04(UTC+8)

