SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika
SOHOTRN (SOHOT) Informacija
SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token.
Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!
This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT .
To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SOHOTRN (SOHOT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SOHOTRN (SOHOT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOHOT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SOHOT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SOHOT tokenomiką, galite peržiūrėti SOHOT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.