Sock Inu kaina (SINU)

Neįtraukta į sąrašą

1 SINU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001776
+0.30%1D
mexc
USD
Sock Inu (SINU) kainos grafikas realiu laiku
Sock Inu (SINU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.73%

+0.37%

+0.11%

+0.11%

Sock Inu (SINU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SINU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SINU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SINU per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – +0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sock Inu (SINU) rinkos informacija

$ 177.58K
--
$ 177.58K
999.90M
999,904,545.213263
Dabartinė Sock Inu rinkos kapitalizacija yra $ 177.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SINU apyvartoje yra 999.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999904545.213263. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.58K

Sock Inu (SINU) kainos istorija USD

Šiandienos Sock Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Sock Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sock Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sock Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.37%
30 dienų$ 0+11.12%
60 dienų$ 0+6.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sock Inu (SINU)

Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Sock Inu (SINU) išteklius

Oficiali svetainė

Sock Inu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sock Inu (SINU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sock Inu (SINU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sock Inu prognozes.

Peržiūrėkite Sock Inu kainos prognozę dabar!

SINU į vietos valiutas

Sock Inu (SINU) Tokenomika

Supratimas apie Sock Inu (SINU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SINUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sock Inu (SINU)

Kiek Sock Inu(SINU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SINU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SINU į USD kaina?
Dabartinė SINU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sock Inu rinkos kapitalizacija?
SINU rinkos kapitalizacija yra $ 177.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SINU apyvartoje?
SINU apyvartoje yra 999.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SINU kaina?
SINU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SINU kaina?
SINU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SINU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SINU yra --USD.
Ar SINU kaina šiais metais kils?
SINU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SINU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.