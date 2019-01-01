SNOR (SNOR) Tokenomika
SNOR (SNOR) Informacija
Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement.
SNOR (SNOR) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SNOR (SNOR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SNOR (SNOR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SNOR (SNOR) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SNOR tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SNOR tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SNOR tokenomiką, galite peržiūrėti SNOR tokeno kainą realiuoju laiku!
Norite sužinoti, kur link juda SNOR? Mūsų SNOR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.