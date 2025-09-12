Daugiau apie SBABE

SNOOPYBABE logotipas

SNOOPYBABE kaina (SBABE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SBABE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.90%1D
mexc
USD
SNOOPYBABE (SBABE) kainos grafikas realiu laiku
SNOOPYBABE (SBABE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

+3.95%

+19.02%

+19.02%

SNOOPYBABE (SBABE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SBABE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SBABE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SBABE per pastarąją valandą pasikeitė +0.36%, per 24 valandas – +3.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SNOOPYBABE (SBABE) rinkos informacija

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

--
----

$ 6.77K
$ 6.77K$ 6.77K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė SNOOPYBABE rinkos kapitalizacija yra $ 6.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SBABE apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.77K

SNOOPYBABE (SBABE) kainos istorija USD

Šiandienos SNOOPYBABE kainos pokytis į USD: $ 0.
SNOOPYBABE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SNOOPYBABE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SNOOPYBABE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.95%
30 dienų$ 0+29.50%
60 dienų$ 0+27.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra SNOOPYBABE (SBABE)

Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website. We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem: SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SNOOPYBABE (SBABE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SNOOPYBABE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SNOOPYBABE (SBABE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SNOOPYBABE (SBABE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SNOOPYBABE prognozes.

Peržiūrėkite SNOOPYBABE kainos prognozę dabar!

SBABE į vietos valiutas

SNOOPYBABE (SBABE) Tokenomika

Supratimas apie SNOOPYBABE (SBABE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SBABEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SNOOPYBABE (SBABE)

Kiek SNOOPYBABE(SBABE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SBABE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SBABE į USD kaina?
Dabartinė SBABE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SNOOPYBABE rinkos kapitalizacija?
SBABE rinkos kapitalizacija yra $ 6.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SBABE apyvartoje?
SBABE apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SBABE kaina?
SBABE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SBABE kaina?
SBABE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SBABE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SBABE yra --USD.
Ar SBABE kaina šiais metais kils?
SBABE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SBABE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.