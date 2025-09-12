Daugiau apie SNK

Snook kaina (SNK)

1 SNK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00250338
$0.00250338
-8.00%1D
USD
Snook (SNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:10:13(UTC+8)

Snook (SNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0024896
$ 0.0024896
24 val. žemiausia
$ 0.00272558
$ 0.00272558
24 val. aukščiausia

$ 0.0024896
$ 0.0024896

$ 0.00272558
$ 0.00272558

$ 3.31
$ 3.31

$ 0.00130264
$ 0.00130264

-1.07%

-8.07%

-6.80%

-6.80%

Snook (SNK) realiojo laiko kaina yra $0.00250338. Per pastarąsias 24 valandas SNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0024896 iki aukščiausios $ 0.00272558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNK kaina yra $ 3.31, o žemiausia – $ 0.00130264.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNK per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -8.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Snook (SNK) rinkos informacija

$ 65.16K
$ 65.16K

--
--

$ 96.37K
$ 96.37K

26.03M
26.03M

38,493,055.41
38,493,055.41

Dabartinė Snook rinkos kapitalizacija yra $ 65.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNK apyvartoje yra 26.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 38493055.41. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 96.37K

Snook (SNK) kainos istorija USD

Šiandienos Snook kainos pokytis į USD: $ -0.000220046093218873.
Snook 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004392270.
Snook 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004701577.
Snook 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012971168626977652.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000220046093218873-8.07%
30 dienų$ +0.0004392270+17.55%
60 dienų$ +0.0004701577+18.78%
90 dienų$ -0.0012971168626977652-34.13%

Kas yra Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

Snook kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Snook (SNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Snook (SNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Snook prognozes.

Peržiūrėkite Snook kainos prognozę dabar!

SNK į vietos valiutas

Snook (SNK) Tokenomika

Supratimas apie Snook (SNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Snook (SNK)

Kiek Snook(SNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNK kaina USD valiuta yra 0.00250338USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNK į USD kaina?
Dabartinė SNK kaina USD valiuta yra $ 0.00250338. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Snook rinkos kapitalizacija?
SNK rinkos kapitalizacija yra $ 65.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNK apyvartoje?
SNK apyvartoje yra 26.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNK kaina?
SNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNK kaina?
SNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00130264USD.
Kokia yra SNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNK yra --USD.
Ar SNK kaina šiais metais kils?
SNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:10:13(UTC+8)

