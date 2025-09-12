Daugiau apie SNARDLER

Snardler Wormfriend logotipas

Snardler Wormfriend kaina (SNARDLER)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNARDLER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Snardler Wormfriend (SNARDLER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:25:38(UTC+8)

Snardler Wormfriend (SNARDLER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+3.22%

+2.74%

+2.74%

Snardler Wormfriend (SNARDLER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SNARDLER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNARDLER kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNARDLER per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +3.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Snardler Wormfriend (SNARDLER) rinkos informacija

$ 38.59K
$ 38.59K$ 38.59K

--
----

$ 38.59K
$ 38.59K$ 38.59K

378.62B
378.62B 378.62B

378,620,964,581.57947
378,620,964,581.57947 378,620,964,581.57947

Dabartinė Snardler Wormfriend rinkos kapitalizacija yra $ 38.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNARDLER apyvartoje yra 378.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 378620964581.57947. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.59K

Snardler Wormfriend (SNARDLER) kainos istorija USD

Šiandienos Snardler Wormfriend kainos pokytis į USD: $ 0.
Snardler Wormfriend 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Snardler Wormfriend 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Snardler Wormfriend 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.22%
30 dienų$ 0-29.64%
60 dienų$ 0+77.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Snardler Wormfriend (SNARDLER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Snardler Wormfriend kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Snardler Wormfriend (SNARDLER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Snardler Wormfriend (SNARDLER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Snardler Wormfriend prognozes.

Peržiūrėkite Snardler Wormfriend kainos prognozę dabar!

SNARDLER į vietos valiutas

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomika

Supratimas apie Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNARDLERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Kiek Snardler Wormfriend(SNARDLER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNARDLER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNARDLER į USD kaina?
Dabartinė SNARDLER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Snardler Wormfriend rinkos kapitalizacija?
SNARDLER rinkos kapitalizacija yra $ 38.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNARDLER apyvartoje?
SNARDLER apyvartoje yra 378.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNARDLER kaina?
SNARDLER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNARDLER kaina?
SNARDLER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SNARDLER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNARDLER yra --USD.
Ar SNARDLER kaina šiais metais kils?
SNARDLER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNARDLER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:25:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.