SnailBrook logotipas

SnailBrook kaina (SNAIL)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNAIL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
SnailBrook (SNAIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:36:46(UTC+8)

SnailBrook (SNAIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

SnailBrook (SNAIL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SNAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNAIL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNAIL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SnailBrook (SNAIL) rinkos informacija

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

--
----

$ 432.29K
$ 432.29K$ 432.29K

82.37B
82.37B 82.37B

82,373,015,782.0
82,373,015,782.0 82,373,015,782.0

Dabartinė SnailBrook rinkos kapitalizacija yra $ 432.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNAIL apyvartoje yra 82.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 82373015782.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 432.29K

SnailBrook (SNAIL) kainos istorija USD

Šiandienos SnailBrook kainos pokytis į USD: $ 0.
SnailBrook 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SnailBrook 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SnailBrook 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+1.29%
60 dienų$ 0+49.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra SnailBrook (SNAIL)

What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. - We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? - We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2.

SNAIL į vietos valiutas

SnailBrook (SNAIL) Tokenomika

Supratimas apie SnailBrook (SNAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SnailBrook (SNAIL)

Kiek SnailBrook(SNAIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNAIL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNAIL į USD kaina?
Dabartinė SNAIL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SnailBrook rinkos kapitalizacija?
SNAIL rinkos kapitalizacija yra $ 432.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNAIL apyvartoje?
SNAIL apyvartoje yra 82.37BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNAIL kaina?
SNAIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNAIL kaina?
SNAIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SNAIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNAIL yra --USD.
Ar SNAIL kaina šiais metais kils?
SNAIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNAIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:36:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.