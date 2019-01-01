Smol dodo ($DOD) Tokenomika

Smol dodo ($DOD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSmol dodo ($DOD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Smol dodo ($DOD) Informacija

$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.

Oficiali svetainė:
https://smoldod.lol/

Smol dodo ($DOD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Smol dodo ($DOD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 160.83K
$ 160.83K$ 160.83K
Bendra pasiūla:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 160.83K
$ 160.83K$ 160.83K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00016084
$ 0.00016084$ 0.00016084

Smol dodo ($DOD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Smol dodo ($DOD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $DOD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $DOD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $DOD tokenomiką, galite peržiūrėti $DOD tokeno kainą realiuoju laiku!

$DOD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $DOD? Mūsų $DOD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.