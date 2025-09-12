Daugiau apie SMILEK

Smilek kaina (SMILEK)

1 SMILEK į USD – tiesioginė kaina:

+0.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
Smilek (SMILEK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:25:08(UTC+8)

Smilek (SMILEK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00001245
$ 0.00001245$ 0.00001245

+0.61%

+0.78%

+11.72%

+11.72%

Smilek (SMILEK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SMILEK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMILEK kaina yra $ 0.00001245, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMILEK per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smilek (SMILEK) rinkos informacija

2.00T
2.00T 2.00T

1,995,193,908,180.505
1,995,193,908,180.505 1,995,193,908,180.505

Dabartinė Smilek rinkos kapitalizacija yra $ 49.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMILEK apyvartoje yra 2.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1995193908180.505. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.32K

Smilek (SMILEK) kainos istorija USD

Šiandienos Smilek kainos pokytis į USD: $ 0.
Smilek 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Smilek 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Smilek 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.78%
30 dienų$ 0+11.59%
60 dienų$ 0+30.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Smilek (SMILEK)

SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Smilek (SMILEK) išteklius

Oficiali svetainė

Smilek kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smilek (SMILEK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smilek (SMILEK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smilek prognozes.

Peržiūrėkite Smilek kainos prognozę dabar!

SMILEK į vietos valiutas

Smilek (SMILEK) Tokenomika

Supratimas apie Smilek (SMILEK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMILEKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smilek (SMILEK)

Kiek Smilek(SMILEK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMILEK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMILEK į USD kaina?
Dabartinė SMILEK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smilek rinkos kapitalizacija?
SMILEK rinkos kapitalizacija yra $ 49.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMILEK apyvartoje?
SMILEK apyvartoje yra 2.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMILEK kaina?
SMILEK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00001245USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMILEK kaina?
SMILEK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SMILEK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMILEK yra --USD.
Ar SMILEK kaina šiais metais kils?
SMILEK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMILEK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Smilek (SMILEK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.