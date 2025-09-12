Daugiau apie SLAI

Smart Lending AI kaina (SLAI)

$0.00219268
Smart Lending AI (SLAI) kainos grafikas realiu laiku
Smart Lending AI (SLAI) kainos informacija (USD)

$ 0
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.185569
$ 0.185569$ 0.185569

$ 0.00215728
$ 0.00215728$ 0.00215728

--

--

-0.75%

-0.75%

Smart Lending AI (SLAI) realiojo laiko kaina yra $0.00219268. Per pastarąsias 24 valandas SLAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLAI kaina yra $ 0.185569, o žemiausia – $ 0.00215728.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smart Lending AI (SLAI) rinkos informacija

Dabartinė Smart Lending AI rinkos kapitalizacija yra $ 16.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLAI apyvartoje yra 7.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.93K

Smart Lending AI (SLAI) kainos istorija USD

Šiandienos Smart Lending AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Smart Lending AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002719491.
Smart Lending AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021085679.
Smart Lending AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.04079456844335728.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0002719491-12.40%
60 dienų$ -0.0021085679-96.16%
90 dienų$ -0.04079456844335728-94.89%

Kas yra Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Smart Lending AI (SLAI) išteklius

Smart Lending AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smart Lending AI (SLAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smart Lending AI (SLAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smart Lending AI prognozes.

Peržiūrėkite Smart Lending AI kainos prognozę dabar!

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomika

Supratimas apie Smart Lending AI (SLAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smart Lending AI (SLAI)

Kiek Smart Lending AI(SLAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLAI kaina USD valiuta yra 0.00219268USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLAI į USD kaina?
Dabartinė SLAI kaina USD valiuta yra $ 0.00219268. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smart Lending AI rinkos kapitalizacija?
SLAI rinkos kapitalizacija yra $ 16.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLAI apyvartoje?
SLAI apyvartoje yra 7.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLAI kaina?
SLAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.185569USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLAI kaina?
SLAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00215728USD.
Kokia yra SLAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLAI yra --USD.
Ar SLAI kaina šiais metais kils?
SLAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.