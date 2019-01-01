SMARDEX USDN (USDN) Tokenomika
USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:
- Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
- Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.
The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼
SMARDEX USDN (USDN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius SMARDEX USDN (USDN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SMARDEX USDN (USDN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SMARDEX USDN (USDN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USDN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek USDN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate USDN tokenomiką, galite peržiūrėti USDN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.