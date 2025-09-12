Daugiau apie SKINUT

Skimask Pnut logotipas

Skimask Pnut kaina (SKINUT)

Neįtraukta į sąrašą

1 SKINUT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Skimask Pnut (SKINUT) kainos grafikas realiu laiku
Skimask Pnut (SKINUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00206967
$ 0.00206967$ 0.00206967

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.37%

+3.37%

Skimask Pnut (SKINUT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SKINUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKINUT kaina yra $ 0.00206967, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKINUT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Skimask Pnut (SKINUT) rinkos informacija

$ 39.98K
$ 39.98K$ 39.98K

--
----

$ 39.98K
$ 39.98K$ 39.98K

991.44M
991.44M 991.44M

991,440,961.3471414
991,440,961.3471414 991,440,961.3471414

Dabartinė Skimask Pnut rinkos kapitalizacija yra $ 39.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SKINUT apyvartoje yra 991.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 991440961.3471414. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.98K

Skimask Pnut (SKINUT) kainos istorija USD

Šiandienos Skimask Pnut kainos pokytis į USD: $ 0.
Skimask Pnut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Skimask Pnut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Skimask Pnut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-37.97%
60 dienų$ 0-23.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Skimask Pnut (SKINUT)

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Skimask Pnut (SKINUT) išteklius

Oficiali svetainė

Skimask Pnut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Skimask Pnut (SKINUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Skimask Pnut (SKINUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Skimask Pnut prognozes.

Peržiūrėkite Skimask Pnut kainos prognozę dabar!

SKINUT į vietos valiutas

Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomika

Supratimas apie Skimask Pnut (SKINUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKINUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Skimask Pnut (SKINUT)

Kiek Skimask Pnut(SKINUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SKINUT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SKINUT į USD kaina?
Dabartinė SKINUT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Skimask Pnut rinkos kapitalizacija?
SKINUT rinkos kapitalizacija yra $ 39.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SKINUT apyvartoje?
SKINUT apyvartoje yra 991.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SKINUT kaina?
SKINUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00206967USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SKINUT kaina?
SKINUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SKINUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SKINUT yra --USD.
Ar SKINUT kaina šiais metais kils?
SKINUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SKINUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.