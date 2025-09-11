Daugiau apie SKBDI

Skibidi Toilet kaina (SKBDI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SKBDI į USD – tiesioginė kaina:

$0.03951893
-4.80%1D
USD
Skibidi Toilet (SKBDI) kainos grafikas realiu laiku
Skibidi Toilet (SKBDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03792974
24 val. žemiausia
$ 0.04168276
24 val. aukščiausia

$ 0.03792974
$ 0.04168276
$ 1.026
$ 0.0178059
+0.79%

-4.29%

-14.83%

-14.83%

Skibidi Toilet (SKBDI) realiojo laiko kaina yra $0.03953185. Per pastarąsias 24 valandas SKBDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03792974 iki aukščiausios $ 0.04168276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKBDI kaina yra $ 1.026, o žemiausia – $ 0.0178059.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKBDI per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – -4.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Skibidi Toilet (SKBDI) rinkos informacija

$ 2.96M
--
$ 2.96M
74.92M
74,918,095.62846617
Dabartinė Skibidi Toilet rinkos kapitalizacija yra $ 2.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SKBDI apyvartoje yra 74.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 74918095.62846617. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.96M

Skibidi Toilet (SKBDI) kainos istorija USD

Šiandienos Skibidi Toilet kainos pokytis į USD: $ -0.00177258766211786.
Skibidi Toilet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016319419.
Skibidi Toilet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0085385949.
Skibidi Toilet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00177258766211786-4.29%
30 dienų$ -0.0016319419-4.12%
60 dienų$ -0.0085385949-21.59%
90 dienų$ 0--

Kas yra Skibidi Toilet (SKBDI)

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Skibidi Toilet (SKBDI) išteklius

Oficiali svetainė

Skibidi Toilet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Skibidi Toilet (SKBDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Skibidi Toilet (SKBDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Skibidi Toilet prognozes.

Peržiūrėkite Skibidi Toilet kainos prognozę dabar!

SKBDI į vietos valiutas

Skibidi Toilet (SKBDI) Tokenomika

Supratimas apie Skibidi Toilet (SKBDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKBDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Skibidi Toilet (SKBDI)

Kiek Skibidi Toilet(SKBDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SKBDI kaina USD valiuta yra 0.03953185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SKBDI į USD kaina?
Dabartinė SKBDI kaina USD valiuta yra $ 0.03953185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Skibidi Toilet rinkos kapitalizacija?
SKBDI rinkos kapitalizacija yra $ 2.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SKBDI apyvartoje?
SKBDI apyvartoje yra 74.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SKBDI kaina?
SKBDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SKBDI kaina?
SKBDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0178059USD.
Kokia yra SKBDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SKBDI yra --USD.
Ar SKBDI kaina šiais metais kils?
SKBDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SKBDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.