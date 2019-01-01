Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Informacija
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become.
Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet.
Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SKIBIDI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SKIBIDI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SKIBIDI tokenomiką, galite peržiūrėti SKIBIDI tokeno kainą realiuoju laiku!
SKIBIDI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SKIBIDI? Mūsų SKIBIDI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.