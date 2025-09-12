Sirin Labs kaina (SRN)
Sirin Labs (SRN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRN kaina yra $ 3.51, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRN per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Sirin Labs rinkos kapitalizacija yra $ 104.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SRN apyvartoje yra 532.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 572166103.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.20K
Šiandienos Sirin Labs kainos pokytis į USD: $ 0.
Sirin Labs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sirin Labs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sirin Labs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|0.00%
|60 dienų
|$ 0
|-0.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
