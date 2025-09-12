Daugiau apie SING

Sing logotipas

Sing kaina (SING)

Neįtraukta į sąrašą

1 SING į USD – tiesioginė kaina:

$0.00356726$0.00356726
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Sing (SING) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:53:36(UTC+8)

Sing (SING) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 3.37$ 3.37

$ 0.00351089$ 0.00351089

--

--

-0.02%

-0.02%

Sing (SING) realiojo laiko kaina yra $0.00356726. Per pastarąsias 24 valandas SING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SING kaina yra $ 3.37, o žemiausia – $ 0.00351089.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SING per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sing (SING) rinkos informacija

$ 2.00K$ 2.00K

--
----

$ 4.40K$ 4.40K

561.68K 561.68K

1,233,604.0312668716 1,233,604.0312668716

Dabartinė Sing rinkos kapitalizacija yra $ 2.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SING apyvartoje yra 561.68K vienetų, o bendras kiekis siekia 1233604.0312668716. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.40K

Sing (SING) kainos istorija USD

Šiandienos Sing kainos pokytis į USD: $ 0.
Sing 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001741639.
Sing 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001066814.
Sing 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000157216663246004.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001741639-4.88%
60 dienų$ -0.0001066814-2.99%
90 dienų$ -0.000157216663246004-4.22%

Kas yra Sing (SING)

Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche

Sing (SING) išteklius

Oficiali svetainė

Sing kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sing (SING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sing (SING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sing prognozes.

Peržiūrėkite Sing kainos prognozę dabar!

SING į vietos valiutas

Sing (SING) Tokenomika

Supratimas apie Sing (SING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sing (SING)

Kiek Sing(SING) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SING kaina USD valiuta yra 0.00356726USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SING į USD kaina?
Dabartinė SING kaina USD valiuta yra $ 0.00356726. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sing rinkos kapitalizacija?
SING rinkos kapitalizacija yra $ 2.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SING apyvartoje?
SING apyvartoje yra 561.68KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SING kaina?
SING pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.37USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SING kaina?
SING pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00351089USD.
Kokia yra SING prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SING yra --USD.
Ar SING kaina šiais metais kils?
SING šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SING kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:53:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.