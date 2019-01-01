Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieShytoshi Kusama (SHY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Shytoshi Kusama (SHY) Informacija

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu.

Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token.

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Oficiali svetainė:
https://shycoincto.com/

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Shytoshi Kusama (SHY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.07M
Bendra pasiūla:
$ 499.87M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 499.87M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.07M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01461608
Visų laikų minimumas:
$ 0.00164504
Dabartinė kaina:
$ 0.00213496
Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shytoshi Kusama (SHY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHY tokenomiką, galite peržiūrėti SHY tokeno kainą realiuoju laiku!

SHY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SHY? Mūsų SHY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.