Daugiau apie SHORK

SHORK Kainos informacija

SHORK Oficiali svetainė

SHORK Tokenomika

SHORK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shork logotipas

Shork kaina (SHORK)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHORK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shork (SHORK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:23:03(UTC+8)

Shork (SHORK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199505
$ 0.00199505$ 0.00199505

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.98%

+4.98%

Shork (SHORK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SHORK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHORK kaina yra $ 0.00199505, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHORK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shork (SHORK) rinkos informacija

$ 13.32K
$ 13.32K$ 13.32K

--
----

$ 13.32K
$ 13.32K$ 13.32K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Shork rinkos kapitalizacija yra $ 13.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHORK apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.32K

Shork (SHORK) kainos istorija USD

Šiandienos Shork kainos pokytis į USD: $ 0.
Shork 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shork 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shork 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-5.85%
60 dienų$ 0-9.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra Shork (SHORK)

Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shork (SHORK) išteklius

Oficiali svetainė

Shork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shork (SHORK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shork (SHORK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shork prognozes.

Peržiūrėkite Shork kainos prognozę dabar!

SHORK į vietos valiutas

Shork (SHORK) Tokenomika

Supratimas apie Shork (SHORK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHORKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shork (SHORK)

Kiek Shork(SHORK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHORK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHORK į USD kaina?
Dabartinė SHORK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shork rinkos kapitalizacija?
SHORK rinkos kapitalizacija yra $ 13.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHORK apyvartoje?
SHORK apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHORK kaina?
SHORK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00199505USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHORK kaina?
SHORK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHORK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHORK yra --USD.
Ar SHORK kaina šiais metais kils?
SHORK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHORK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:23:03(UTC+8)

Shork (SHORK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.