Daugiau apie SHIT

SHIT Kainos informacija

SHIT Baltoji knyga

SHIT Oficiali svetainė

SHIT Tokenomika

SHIT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shitcoin on TON logotipas

Shitcoin on TON kaina (SHIT)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00100982
$0.00100982$0.00100982
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shitcoin on TON (SHIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:08:51(UTC+8)

Shitcoin on TON (SHIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00102366
$ 0.00102366$ 0.00102366
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102366
$ 0.00102366$ 0.00102366

$ 0.052987
$ 0.052987$ 0.052987

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

+1.14%

+0.93%

+0.93%

Shitcoin on TON (SHIT) realiojo laiko kaina yra $0.00100982. Per pastarąsias 24 valandas SHIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00102366 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIT kaina yra $ 0.052987, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – +1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shitcoin on TON (SHIT) rinkos informacija

$ 73.01K
$ 73.01K$ 73.01K

--
----

$ 73.01K
$ 73.01K$ 73.01K

72.30M
72.30M 72.30M

72,300,000.0
72,300,000.0 72,300,000.0

Dabartinė Shitcoin on TON rinkos kapitalizacija yra $ 73.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIT apyvartoje yra 72.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 72300000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.01K

Shitcoin on TON (SHIT) kainos istorija USD

Šiandienos Shitcoin on TON kainos pokytis į USD: $ 0.
Shitcoin on TON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000954725.
Shitcoin on TON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000678892.
Shitcoin on TON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000493598314245431.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.14%
30 dienų$ -0.0000954725-9.45%
60 dienų$ +0.0000678892+6.72%
90 dienų$ +0.0000493598314245431+5.14%

Kas yra Shitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shitcoin on TON (SHIT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Shitcoin on TON kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shitcoin on TON (SHIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shitcoin on TON (SHIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shitcoin on TON prognozes.

Peržiūrėkite Shitcoin on TON kainos prognozę dabar!

SHIT į vietos valiutas

Shitcoin on TON (SHIT) Tokenomika

Supratimas apie Shitcoin on TON (SHIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shitcoin on TON (SHIT)

Kiek Shitcoin on TON(SHIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIT kaina USD valiuta yra 0.00100982USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIT į USD kaina?
Dabartinė SHIT kaina USD valiuta yra $ 0.00100982. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shitcoin on TON rinkos kapitalizacija?
SHIT rinkos kapitalizacija yra $ 73.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIT apyvartoje?
SHIT apyvartoje yra 72.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIT kaina?
SHIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.052987USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIT kaina?
SHIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIT yra --USD.
Ar SHIT kaina šiais metais kils?
SHIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:08:51(UTC+8)

Shitcoin on TON (SHIT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.