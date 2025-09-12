Daugiau apie SHIH

SHIH Kainos informacija

SHIH Oficiali svetainė

SHIH Tokenomika

SHIH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shih Tzu logotipas

Shih Tzu kaina (SHIH)

Neįtraukta į sąrašą

1 SHIH į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+49.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Shih Tzu (SHIH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:54:35(UTC+8)

Shih Tzu (SHIH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+49.16%

+3,462.83%

+3,462.83%

Shih Tzu (SHIH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SHIH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIH kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +49.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +3,462.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shih Tzu (SHIH) rinkos informacija

$ 108.41K
$ 108.41K$ 108.41K

--
----

$ 108.41K
$ 108.41K$ 108.41K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Dabartinė Shih Tzu rinkos kapitalizacija yra $ 108.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIH apyvartoje yra 1,000.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+15. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 108.41K

Shih Tzu (SHIH) kainos istorija USD

Šiandienos Shih Tzu kainos pokytis į USD: $ 0.
Shih Tzu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shih Tzu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shih Tzu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+49.16%
30 dienų$ 0-46.89%
60 dienų$ 0-20.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Shih Tzu (SHIH)

SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shih Tzu (SHIH) išteklius

Oficiali svetainė

Shih Tzu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shih Tzu (SHIH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shih Tzu (SHIH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shih Tzu prognozes.

Peržiūrėkite Shih Tzu kainos prognozę dabar!

SHIH į vietos valiutas

Shih Tzu (SHIH) Tokenomika

Supratimas apie Shih Tzu (SHIH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shih Tzu (SHIH)

Kiek Shih Tzu(SHIH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIH į USD kaina?
Dabartinė SHIH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shih Tzu rinkos kapitalizacija?
SHIH rinkos kapitalizacija yra $ 108.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIH apyvartoje?
SHIH apyvartoje yra 1,000.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIH kaina?
SHIH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIH kaina?
SHIH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHIH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIH yra --USD.
Ar SHIH kaina šiais metais kils?
SHIH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:54:35(UTC+8)

Shih Tzu (SHIH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.