Shibussy kaina (SHIBUSSY)

1 SHIBUSSY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
Shibussy (SHIBUSSY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:08:44(UTC+8)

Shibussy (SHIBUSSY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000219
$ 0.00000219$ 0.00000219
24 val. žemiausia
$ 0.00000225
$ 0.00000225$ 0.00000225
24 val. aukščiausia

$ 0.00000219
$ 0.00000219$ 0.00000219

$ 0.00000225
$ 0.00000225$ 0.00000225

$ 0.00003745
$ 0.00003745$ 0.00003745

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+1.59%

-20.45%

-20.45%

Shibussy (SHIBUSSY) realiojo laiko kaina yra $0.00000224. Per pastarąsias 24 valandas SHIBUSSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000219 iki aukščiausios $ 0.00000225 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIBUSSY kaina yra $ 0.00003745, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIBUSSY per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shibussy (SHIBUSSY) rinkos informacija

$ 100.70K
$ 100.70K$ 100.70K

--
----

$ 100.70K
$ 100.70K$ 100.70K

45.00B
45.00B 45.00B

44,999,882,076.11169
44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169

Dabartinė Shibussy rinkos kapitalizacija yra $ 100.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHIBUSSY apyvartoje yra 45.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 44999882076.11169. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.70K

Shibussy (SHIBUSSY) kainos istorija USD

Šiandienos Shibussy kainos pokytis į USD: $ 0.
Shibussy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009532.
Shibussy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000007686.
Shibussy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000004109340641592874.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.59%
30 dienų$ -0.0000009532-42.55%
60 dienų$ -0.0000007686-34.31%
90 dienų$ +0.0000004109340641592874+22.47%

Kas yra Shibussy (SHIBUSSY)

SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shibussy (SHIBUSSY) išteklius

Shibussy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shibussy (SHIBUSSY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shibussy (SHIBUSSY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shibussy prognozes.

Peržiūrėkite Shibussy kainos prognozę dabar!

SHIBUSSY į vietos valiutas

Shibussy (SHIBUSSY) Tokenomika

Supratimas apie Shibussy (SHIBUSSY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIBUSSYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shibussy (SHIBUSSY)

Kiek Shibussy(SHIBUSSY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIBUSSY kaina USD valiuta yra 0.00000224USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIBUSSY į USD kaina?
Dabartinė SHIBUSSY kaina USD valiuta yra $ 0.00000224. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shibussy rinkos kapitalizacija?
SHIBUSSY rinkos kapitalizacija yra $ 100.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIBUSSY apyvartoje?
SHIBUSSY apyvartoje yra 45.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIBUSSY kaina?
SHIBUSSY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00003745USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIBUSSY kaina?
SHIBUSSY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SHIBUSSY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIBUSSY yra --USD.
Ar SHIBUSSY kaina šiais metais kils?
SHIBUSSY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIBUSSY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:08:44(UTC+8)

Shibussy (SHIBUSSY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.