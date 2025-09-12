Daugiau apie SMAS

Shibmas logotipas

Shibmas kaina (SMAS)

Neįtraukta į sąrašą

1 SMAS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Shibmas (SMAS) kainos grafikas realiu laiku
Shibmas (SMAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.09%

+9.26%

+9.26%

Shibmas (SMAS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SMAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMAS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMAS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shibmas (SMAS) rinkos informacija

$ 7.20K
$ 7.20K$ 7.20K

--
----

$ 7.20K
$ 7.20K$ 7.20K

995.88M
995.88M 995.88M

995,880,256.412681
995,880,256.412681 995,880,256.412681

Dabartinė Shibmas rinkos kapitalizacija yra $ 7.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMAS apyvartoje yra 995.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 995880256.412681. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.20K

Shibmas (SMAS) kainos istorija USD

Šiandienos Shibmas kainos pokytis į USD: $ 0.
Shibmas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shibmas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Shibmas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.09%
30 dienų$ 0+17.11%
60 dienų$ 0+78.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Shibmas (SMAS)

Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas

Shibmas (SMAS) išteklius

Oficiali svetainė

Shibmas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shibmas (SMAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shibmas (SMAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shibmas prognozes.

Peržiūrėkite Shibmas kainos prognozę dabar!

SMAS į vietos valiutas

Shibmas (SMAS) Tokenomika

Supratimas apie Shibmas (SMAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shibmas (SMAS)

Kiek Shibmas(SMAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMAS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMAS į USD kaina?
Dabartinė SMAS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shibmas rinkos kapitalizacija?
SMAS rinkos kapitalizacija yra $ 7.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMAS apyvartoje?
SMAS apyvartoje yra 995.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMAS kaina?
SMAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMAS kaina?
SMAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SMAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMAS yra --USD.
Ar SMAS kaina šiais metais kils?
SMAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Shibmas (SMAS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

