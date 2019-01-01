Shiba Saga (SHIA) Tokenomika
Shiba Saga (SHIA) Informacija
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games.
Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life.
SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away!
STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
Shiba Saga (SHIA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Shiba Saga (SHIA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Shiba Saga (SHIA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shiba Saga (SHIA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHIA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SHIA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SHIA tokenomiką, galite peržiūrėti SHIA tokeno kainą realiuoju laiku!
