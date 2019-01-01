Shezmu (SHEZMU) Tokenomika

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieShezmu (SHEZMU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Shezmu (SHEZMU) Informacija

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

Oficiali svetainė:
https://shezmu.io/
Baltoji knyga:
https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Shezmu (SHEZMU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 145.25K
Bendra pasiūla:
$ 1.59M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.49M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 155.47K
Visų laikų rekordas:
$ 45.17
Visų laikų minimumas:
$ 0.02345406
Dabartinė kaina:
$ 0.097511
Shezmu (SHEZMU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shezmu (SHEZMU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHEZMU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHEZMU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHEZMU tokenomiką, galite peržiūrėti SHEZMU tokeno kainą realiuoju laiku!

SHEZMU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SHEZMU? Mūsų SHEZMU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.