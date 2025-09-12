Daugiau apie SHEZMU

Shezmu kaina (SHEZMU)

$0.088452
-8.90%1D
Shezmu (SHEZMU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:34:54(UTC+8)

Shezmu (SHEZMU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.087915
24 val. žemiausia
$ 0.098487
24 val. aukščiausia

$ 0.087915
$ 0.098487
$ 45.17
$ 0.02345406
+0.24%

-8.95%

-13.40%

-13.40%

Shezmu (SHEZMU) realiojo laiko kaina yra $0.088452. Per pastarąsias 24 valandas SHEZMU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.087915 iki aukščiausios $ 0.098487 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHEZMU kaina yra $ 45.17, o žemiausia – $ 0.02345406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHEZMU per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -8.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shezmu (SHEZMU) rinkos informacija

$ 131.00K
--
$ 140.25K
1.48M
1,587,638.534375943
Dabartinė Shezmu rinkos kapitalizacija yra $ 131.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHEZMU apyvartoje yra 1.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1587638.534375943. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.25K

Shezmu (SHEZMU) kainos istorija USD

Šiandienos Shezmu kainos pokytis į USD: $ -0.00869763164848626.
Shezmu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0441988452.
Shezmu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0479659982.
Shezmu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.06766319112058392.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00869763164848626-8.95%
30 dienų$ -0.0441988452-49.96%
60 dienų$ -0.0479659982-54.22%
90 dienų$ -0.06766319112058392-43.34%

Kas yra Shezmu (SHEZMU)

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Shezmu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shezmu (SHEZMU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shezmu (SHEZMU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shezmu prognozes.

Peržiūrėkite Shezmu kainos prognozę dabar!

SHEZMU į vietos valiutas

Shezmu (SHEZMU) Tokenomika

Supratimas apie Shezmu (SHEZMU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHEZMUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shezmu (SHEZMU)

Kiek Shezmu(SHEZMU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHEZMU kaina USD valiuta yra 0.088452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHEZMU į USD kaina?
Dabartinė SHEZMU kaina USD valiuta yra $ 0.088452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shezmu rinkos kapitalizacija?
SHEZMU rinkos kapitalizacija yra $ 131.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHEZMU apyvartoje?
SHEZMU apyvartoje yra 1.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHEZMU kaina?
SHEZMU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 45.17USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHEZMU kaina?
SHEZMU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02345406USD.
Kokia yra SHEZMU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHEZMU yra --USD.
Ar SHEZMU kaina šiais metais kils?
SHEZMU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHEZMU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
