Shezmu kaina (SHEZMU)
+0.24%
-8.95%
-13.40%
-13.40%
Shezmu (SHEZMU) realiojo laiko kaina yra $0.088452. Per pastarąsias 24 valandas SHEZMU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.087915 iki aukščiausios $ 0.098487 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHEZMU kaina yra $ 45.17, o žemiausia – $ 0.02345406.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHEZMU per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -8.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Shezmu rinkos kapitalizacija yra $ 131.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHEZMU apyvartoje yra 1.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1587638.534375943. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.25K
Šiandienos Shezmu kainos pokytis į USD: $ -0.00869763164848626.
Shezmu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0441988452.
Shezmu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0479659982.
Shezmu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.06766319112058392.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00869763164848626
|-8.95%
|30 dienų
|$ -0.0441988452
|-49.96%
|60 dienų
|$ -0.0479659982
|-54.22%
|90 dienų
|$ -0.06766319112058392
|-43.34%
Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.
